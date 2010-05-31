В Крыму перевернулась легковушка, погибли два человека
11:00, 31 мая 2010Крым
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Водитель не справился с управлением
Два человека погибли и один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в результате опрокидывания легкового автомобиля на северо-западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла 29 мая на автодороге Херсон - Симферополь, возле села Дмитровка.
Водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, машина съехала на обочину и перевернулась.
Погибли водитель, житель Днепропетровска, и пассажир из Симферополя.
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