В Крыму перевернулась легковушка, погибли два человека

Два человека погибли и один в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в результате опрокидывания легкового автомобиля на северо-западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла 29 мая на автодороге Херсон - Симферополь, возле села Дмитровка.

Водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, машина съехала на обочину и перевернулась.

Погибли водитель, житель Днепропетровска, и пассажир из Симферополя.