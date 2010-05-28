Януковича просят пустить Лужкова в Крым

Ряд общественных организаций Севастополя и Москвы просят президента Виктора ЯНУКОВИЧА отменить запрет на въезд мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА в Украину.

«В свете позитивных трансформаций в российско-украинских отношениях, связанных с вашим избранием и вступлением в должность президента Украины, вы проявите акт доброй воли и восстановите ЛУЖКОВА в праве свободного посещения Украины, и, в частности, Крыма и Севастополя», - говорится в коллективном письме-обращении, подписанном руководителями севастопольских организаций «Русская община Севастополя», «Москит», «Севастопольские мамы», «Союз ветеранов Черноморской эскадры», а также «Региональной ассоциации общественных объединений города Москвы», «Региональной общественной организации «Крымское землячество», «Совета ветеранов Краснознаменного Черноморского флота» (Московская группа) и так далее.

«Вклад правительства Москвы, возглавляемого Юрием Михайловичем, в налаживании социально-культурных и экономических связей Крыма с Россией, в развитие инфраструктуры Севастополя невозможно переоценить», - считают авторы обращения.

Служба безопасности Украины запретила ЛУЖКОВУ въезд на украинскут территорию в мае 2008 года. Мэр Москвы заявлял, что Украина не имеет прав на обладание Севастополем: «То, что происходит с Севастополем и с Крымом, - это не популизм. Это - наша история, это наши потери, которые каждый россиянин считает потерями, не справедливыми для нашей страны. 225 лет назад Екатерина, понимая государственные интересы России, отвоевала Крым, отвоевала Севастополь, образовала этот город, и сейчас мы по пьяни одним росчерком пера взяли и отдали Севастополь, когда делили страну».