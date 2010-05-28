Работники ЧФ выпрашивают зарплату. Написали Путину

14:55, 28 мая 2010
Крым
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Профком: обстановка - нетерпимая

Матрос ЧФ РФ очищает от ржавчины надводную часть корпуса корабля в СевастополеСтроительное управление Черноморского флота России с ноября 2008 года не ликвидировало задолженности по зарплате своим работникам - жителям Севастополя, заявил председатель объединенного профсоюзного комитета стройуправления ЧФ РФ Владимир ГЕРАСИМОВИЧ в интервью газете «Слава Севастополя».

«Сегодня люди собрались (у здания СУ ЧФ РФ) выразить возмущение по поводу длительной задержки выплаты заработной платы. Эта задолженность составляет полтора года, для некоторых - чуть меньше. В целом обстановка сложилась нетерпимая, проблема затянулась», - сказал профсоюзный лидер.

«Много лет нет нормального финансирования капитального строительства на Черноморском флоте. Все это время перебиваемся ”подачками” со стороны мэрии Москвы и Министерства обороны РФ. Но это не значит, что зарплату наши люди не должны получать», - добавил ГЕРАСИМОВИЧ.

По его словам, объединенный профсоюзный комитет неоднократно обращался к командованию строительного управления, ЧФ РФ, отправлял телеграмму президенту России, в генеральную прокуратуру и другие инстанции.

«Мы незамедлительно получили ответ от президента РФ, который заверил, что будут приняты меры по погашению задолженности. Это было в прошлом году. Однако, по сути, ничего не сделано. Зарплату выплачивают небольшими суммами, она буквально выпрашивается работниками», - сказал ГЕРАСИМОВИЧ.

По информации председателя профкома, в ходе собрания принято решение обратиться к командованию Строительного управления и министру обороны РФ: «в месячный срок погасить задолженность по зарплате, начиная с ноября 2008 года по май 2010-го, с учетом индексации».

«Обращаемся повторно к президенту и премьер-министру РФ с тем, чтобы они приняли меры к министру обороны, другим должностным лицам, которые не занимаются данной проблемой. Далее: профсоюз рекомендует каждому работнику обратиться в суд лично с иском о взыскании зарплаты со Строительного управления», - добавил он.

Начальник управления пенсионного фонда в Севастополе Юрий КУЛЬКОВ заявлял, что стройуправление ЧФ РФ возглавляет перечень крупных должников фонда. По состоянию на 1 мая предприятие должно фонду около 10,8 млн. грн. Общая задолженность предприятий Севастополя перед пенсионным фондом составляет 27,4 млн. грн. (с учетом долгов прошлых лет).

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