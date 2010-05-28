Украина отрицает разрыв договора аренды с РФ полигона «Нитка»

Информация о расторжении Украиной договора аренды с Россией об использовании полигона взлетно-посадочных систем "Нитка" в Крыму не соответствуют действительности, заявляет украинское министерство обороны, комментируя сообщений СМИ.

"Договор между министерством обороны Украины и министерством экономики Российской Федерации об использовании полигона взлетно-посадочных систем, подписанный в июле 1997 года, в котором четко определены обязанности сторон, организационные, технические и финансовые аспекты использования "Нитки", является действующим", - говорится в заявлении пресс-службы минобороны.

Россия, начиная с 2001 года, использует полигон на основании договора.

"В то же время, после детального анализа реализации договора на практике украинские и российские эксперты пришли к выводу о необходимости его доработки в организационных, технических и финансовых аспектах. В июне именно эти вопросы будут согласовываться экспертами двух стран", - сказано в заявлении военного ведомства.

Украинская сторона в настоящее время проводит подготовку материально-технической базы "Нитки" "для использования по назначению".

Полигон создан в 1980 году для тренировки летного состава корабельной авиации и проведения испытаний авиационной и другой техники, которая используется для обеспечения посадки летательных аппаратов на палубу авианосца.