Германия продолжит сотрудничество с Украиной - с НАТО или без

Германия продолжит сотрудничество с Украиной, независимо от ее политики относительно вступления в НАТО, заявил посол ФРГ в Украине Ганс Юрген ГАЙМЗЁТ.

"Мы понимаем политику Украины в данный момент так, что вопрос участия Украины в НАТО не стоит в повестке дня. В то же время, Украина хочет продолжать развивать сотрудничество с НАТО и странами-членами. Министр иностранных дел Украины в разговоре со мной сказал, что нужно меньше говорить, больше делать. В любом случае, мы готовы продолжать сотрудничество как на двусторонних принципах, так и в рамках НАТО, и в дальнейшем, независимо от того, будет ли поставлен вопрос об участии Украины в НАТО", - сказал ГАЙМЗЁТ на пресс-конференции в Севастополе, передает УНИАН.

Глава МИД Константин ГРИЩЕНКО 27 мая заявил, что Украина будет продолжать развивать отношения с НАТО, но вопрос о членстве в организации снимается с повестки дня.