Янукович обещает найти русскому языку «надлежащее место»

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о подготовке законопроектов, после принятия которых русский язык займет достойное место в Украине.

"Мы сделаем все, чтобы граждане Украины разных национальностей жили комфортно в собственном государстве. Мы уже подготовили ряд законопроектов, которые будут последовательно внесены на рассмотрение Верховной Рады. После их принятия русский язык, который является родным для многих граждан Украины, займет надлежащее место в жизни нашего общества", - сказал ЯНУКОВИЧ на встрече с делегацией Международного совета русских соотечественников, сообщила президентская пресс-служба.

"Мы последовательно будем реализовывать в Украине европейские ценности относительно защиты прав человека, в том числе - и в языковой политике. За основу мы берем Хартию региональных языков или языков национальных меньшинств", - заявил ЯНУКОВИЧ.

Встреча с президентом состоялась по инициативе Международного совета российских соотечественников накануне собрания этой организации, которое впервые пройдет в Украине.