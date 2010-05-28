Студенты Крыма помолятся за уcпешную сессию

Межвузовский молебен за успешное проведение летней сессии проведут 3 июня в Симферополе студенты, которые сдают экзамены, защищают курсовые и дипломные работы, сообщила Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.

Молебен начнется в 18 часов, чтобы "в нем смогло принять участие как можно больше учащейся молодежи", отметила пресс-служба епархия.

Он пройдет в кафедральном Свято-Петропавловском соборе.

Информация о планируемом мероприятии размещена в социальной сети «ВКонтакте» и на форуме студенческого сайта крупнейшего вуза Крыма - Таврического национального университета.

Объявления о проведении молебна разместят также во всех храмах города, многих симферопольских вузах и студенческих общежитиях.