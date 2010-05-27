«Артек» остался без гендиректора

Борис НОВОЖИЛОВ уволен с должности генерального директора международного детского центра «Артек», которую он занимал с сентября 2006 года. Заявление написано по собственному желанию, уверяет он.

«Мое решение (уйти в отставку) было самостоятельным. Считаю, что свою миссию в «Артеке» я выполнил. Когда я пришел на предприятие, оно было на грани банкротства, было заполнено детьми на десять-пятнадцать процентов, отсутствовала земля. На сегодняшний день предприятие давно уже не банкрот, оно одно из самых успешных на Украине, землю удалось вернуть в «Артек» и закрепить силой закона. Я планировал выйти на семьдесят пять процентов загрузги лагеря, мы вышли на сто», - сказал НОВОЖИЛОВ по телефону УНИАН.

Он заявил, что решил уйти с должности, в том числе, по состоянию здоровья.

«Учитывая, что все эти годы я находился под постоянными стрессом и проверками, учитывая, что накопился негатив для того, чтобы предприятие развивалось дальше, плюс усталость накопилась, плюс здоровье: два инфаркта за три года - это много, - думаю, что мне уже просто физически надо отдохнуть. Пришло время предоставить возможность кому-то другому созидательно (развивать «Артек»)», - сказал НОВОЖИЛОВ.

Экс-гендиректор прогнозирует, что имя нового руководителя «Артека» станет известно в ближайшее время.