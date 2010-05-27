АэроСвит и Днеправиа будут вместе выполнять рейсы в Севастополь

Компания "АэроСвит" заключила с "Днеправиа" код-шеринговое соглашение о совместном обслуживании воздушных линий Киев-Севастополь и Днепропетровск-Севастополь и открыла продажу перевозок по обоим маршрутам, сообщила пресс-служба "АэроСвита".

Совместную эксплуатацию воздушной линии Днепропетровск-Севастополь (аэропорт "Бельбек") "АэроСвит" и "Днеправиа" начнут с 28 мая. Полеты будут выполняться дважды в неделю - в пятницу и воскресенье.

К совместным ежедневным рейсам из Киева ("Борисполь") в севастопольский аэропорт "Бельбек" компании приступят с 1 июня. Спустя месяц, с 1 июля, полеты между столицей Украины и Севастополем будут выполняться дважды в день.

"Днеправиа" выступает фактическим перевозчиком на обоих направлениях и намерена использовать для полетов в Севастополь воздушные суда Embraer 145.

Кроме того, "Днеправиа" планирует открыть с 1 июля собственные ежедневные регулярные рейсы между Севастополем ("Бельбек") и Москвой (аэропорт "Внуково").