Казаки отреставрировали памятник защитникам крепости «Керчь»

Памятник морякам керченской военно-морской базы и казакам 72-й кавалерийской дивизии, защищавшим крепость "Керчь" от фашистов в мае 1942 года, открыт в городе-герое после реставрации, сообщила пресс-служба мэрии, не уточнив дату.

Керченские казаки отреставрировали обелиск на деньги администрации Темрюкского района Краснодарского края России и всекубанского казачьего войска. Работы проводились под руководством Керченского историко-культурного заповедника.

Пока в крепости существовал батальон, за памятником ухаживали его бойцы. С 2000 года за обелиском присматривает союз казаков Керчи.

"Памятник постепенно разрушался, пришел в негодность один из его элементов - орден Победы. У керченских казаков не было финансовой возможности провести реконструкцию обелиска, они обратились за помощью к братьям-казакам Всекубанского казачьего войска. Помогла деньгами и администрация Темрюкского района", - говорится в пресс-релизе.

На открытие памятника собрались представители казачьих организаций Керчи, воинской части, а также делегация Краснодарского края РФ. Они возложили цветы и венки. Священник освятил обелиск.

"Первый этап реставрационных работ завершен, но еще предстоит довести начатое дело до конца - привести памятник в надлежащий вид, достойный памяти павших", - заявила пресс-служба мэрии.