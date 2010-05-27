Ялта вывезет мусор в Белогорск

Ялта намерена осенью начать вывозить мусор на полигон твердых бытовых отходов в Белогорске, заявил мэр города Сергей БРАЙКО.

"С ноября или даже раньше мы будем вывозить мусор в Белогорск на организованный, введенный в эксплуатацию полигон", - цитирует БРАЙКО пресс-служба мэрии.

Курортный город в настоящее время готовит документы "нормативного характера".

"По устройству полигона нужно не такое уж большое финансирование, самое главное - это гидроизоляция. Мы со своей стороны готовы предусмотреть систему авансирования работ и дальше будем договариваться о тарифах на вывоз мусора с арендаторами", - сказал БРАЙКО.

Пока Ялта будет вывозить отходы на свалки, которые ей не принадлежат.

"Мусор вывозился и будет вывозиться за пределы ЮБК. Нам нужно еще от трех до пяти месяцев для вывоза мусора на сторонние, не принадлежащие нам полигоны", - заявил мэр Ялты.