65% украинцев против досрочных парламентских выборов

Две трети взрослого населения Украины - 65,3% - не видят необходимости в проведении досрочных парламентских выборов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного „Українським демократичним колом” по заказу Института политики 14-20 мая.

23,8% граждан придерживаются мнения о необходимости досрочных выборов. 10,9% не смогли определиться.

Кроме того, большинство опрошенных - 62,4% - негативно относятся к возможному объявлению импичмента президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ. Положительно отнеслись бы к объявлению импичмента 23,7%. Не смогли определиться 13,9%.

По месту жительства опрошены 1200 респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.