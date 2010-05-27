Феодосия открывает курортный сезон (программа)

Курортный сезон в Феодосии официально начинается 30 мая.

В отличие от прошлого года, когда из-за финансового кризиса город не проводил масштабные мероприятия, сейчас исполком запланировал большую программу, которая начнется молебном об успешном проведении курортного сезона, концертами, выставками и закончится праздничным салютом и дискотекой, сообщает газета "Кафа".

"Жителям и гостям города предложат полюбоваться фигурами из воздушных шаров, а позднее их свечением, попробовать изделия местных кулинаров, посмотреть инсценировку средневекового рыцарского боя и номера с огнем, пройтись с экскурсоводом по историческим местам Феодосии", - пишет издание.

ПРОГРАММА

10.00 – 11.00. Крестный ход и молебен об успешном проведении курортного сезона. Храм Всех Святых, площадь перед храмом.

10.00 – 12.00. Выставка фигур из воздушных шаров. Площадка перед ДМШ №1.

11.00 – 14.00. Концерт творческих коллективов Большой Феодосии. Площадь перед кинотеатром «Крым».

11.00 – 13.00. Бесплатная обзорная экскурсия по Феодосии и Карантину. Место сбора – возле памятника Айвазовскому.

11.00 – 14.00. Выставка-продажа кондитерских изделий. Площадь перед кинотеатром «Крым».

12.00 – 12.30. Показательные заезды на гидроциклах. Акватория феодосийского залива в районе пляжа «Камешки».

Площадь у цветомузыкального фонтана

18.15 – 19.00. Конкурсная программа «Лучший официант Феодосии».

19.00 – 20.45. Концертно-развлекательная программа артистов крымской филармонии, вокального ансамбля «Джаз-Рандеву» и театра танца «Мьюзик-Сейф», артистов оригинального жанра «Дом Никиты – территория творчества в Крыму».

19.15. Мэр Александр Бартенев торжественно откроет курортный сезон 2010 года.

20.45 – 21.00. Запуск «Небесных фонариков».

21.00. Праздничная дискотека.

Набережная десантников

20.00 – 20.30. Показательные бои, реконструкция XVI века.

20.00 – 22.00. Свечение воздушных шаров.

20.30 – 20.45. Низовой фейерверк.

21.00 – 21.15. Праздничный салют.