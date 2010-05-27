Прокуратура выбила 2,7 млн. грн. долга по зарплате

2,7 млн. грн. задолженности по заработной плате выплачено работникам предприятий-должников в Севастополе с начала года в результате мер прокурорского реагирования, сообщил УНИАН начальник отдела прокуратуры Игорь ШЕВЧЕНКО.

По его информации, в 2010 году органы прокуратуры в результате проверок в отношении руководителей предприятий возбудили шесть уголовных дел по статье "необоснованная невыплата зарплаты". Надзорное ведомство внесло более тридцати документов реагирования.

В частности, прокуратура провела досудебное следствие и направила в суд два уголовных дела в отношении двух директоров товариществ с ограниченной ответственностью за необоснованную невыплату зарплаты тридцати работникам.

Также направлено в суд дело в отношении директора одного из частных предприятий - за невыплату зарплаты двадцати пяти работниками.

По остальным делам проводится досудебное следствие.

Кроме того, сообщил представитель руководства прокуратуры, предъявлено более семидесяти исков о взыскании невыплаченной зарплаты на суму 390 тыс. грн. Часть исков суды уже рассмотрели и удовлетворили. Взыскано в пользу граждан более 100 тыс. грн.