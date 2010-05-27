В Севастополь зашел «Нидерзаксен» (фото)

Фрегат военно-морских сил Германии «Нидерзаксен» в четверг прибыл с неофициальным визитом в Севастополь, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Нидерзаксен» входит в учебно-боевое соединение ВМС ФРГ. Одним из его основных заданий является подготовка немецких курсантов и экипажей кораблей для операций и заграничных миссий. Длина фрегата составляет 130 метров, ширина - 14,6 метров, водоизмещение - более 3600 тонн», - говорится в пресс-релизе.

27 мая намечены встречи с командующим ВМС Украины и председателем государственной администрации Севастополя.

В пятницу, 28 мая, в рамках «Дня военной промышленности ФРГ» на корабле встретятся немецкая и украинская рабочие группы. Они обсудят возможности промышленности Германии в оснащении перспективного корвета для ВМС Украины. В этот же день на «Нидерзаксене» пройдут экскурсии для военнослужащих украинского флота и воспитанников военно-морского лицея.

29 мая немецкие и украинские моряки возложат цветы к мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов и мемориальному комплексу в селе Гончарное. С 10 до 16 часов корабль смогут посетить жители Севастополя и туристы.

30 мая экипаж фрегата проведет товарищеский матч по футболу с военнослужащими военно-морских сил Украины.

Ввизит «Нидерзаксена» завершится в понедельник, 31 мая.