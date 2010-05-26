Киселев предлагает не считать голодомор геноцидом

Внефракционный депутат Верховной Рады, крымчанин Василий КИСЕЛЕВ предлагает изъять понятие "геноцид" из закона "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине".

Законопроект, текст которого размещен на официальном сайте украинского парламента, зарегистрирован в среду.

КИСЕЛЕВ предлагает изложить статью в такой редакции: "Голодомор 1932-1933 годов в Украине является преступлением тоталитарного режима, трагедией украинского народа".

Депутат считает, что закон нужно привести в соответствие с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы. "ПАСЕ отметила: "Существовавший в Советском Союзе тоталитарный сталинский режим привел к ужасным нарушениям прав человека, лишив при этом миллионы людей их права на жизнь. И одной из наиболее трагических страниц стал массовый голод в регионах страны, в которых выращивали зерновые. Голод начался в конце 1920-х годов и достиг своего апогея в 1932-1933 годах". В этой резолюции не содержится определение голодомора как геноцида украинцев или любой другой нации, которая проживала на территории бывшего СССР", - заявил КИСЕЛЕВ.

Автор убежден, что принятие его законодательной инициативы будет "способствовать повышению авторитета Украины на международном уровне".