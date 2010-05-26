Захватчик пляжа пойдет под суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению директора коммунального предприятия в захвате территории пляжа в западном Крыму – в Сакском районе.

«Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд дело по фактам злоупотребления служебным положением, самовольного занятия земельного участка и строительства на нем. За эти преступления будет отвечать руководитель коммунального предприятия, который в курортный сезон огородил пляж и собирал со всех, кто желал попасть на него, деньги», – говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Площадь занятой коммунальщиком территории составила 4,6 гектаров, убытки от ее незаконного использования специалисты оценили в 100 тысяч гривен.