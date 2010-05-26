Торговые площади Ялты подорожали

Цена торговых площадей на вторичном рынке недвижимости Ялты повысилась в апреле на 6,25%, или на 100 долларов по нижнему показателю по сравнению с мартом и составила 1700-3500 долларов/кв. м (2-я линия), сообщила маркетолог риэлторской компании НТН Елена Казакова.

По ее словам, в центре города (1-я линия) цена торговых площадей поднялась на 2,97%, или на 110 долларов до 3810 долларов/кв. м.

В отдаленных от центра районах (3-я линия) в апреле показатель цены продажи торговых площадей также повысился до 1350 долларов/кв. м, что на 12,5%, или на 150 долларов выше мартовского показателя.

Согласно данным, цена аренды торговых площадей в центре города (1-я линия) составила 20-100 долларов/кв. м.

В приближенных к центру районах (2-я линия) - 15-40 долларов. В отдаленных от центра районах (3-я линия) - 10-30 долларов/кв. м, что характерно и для показателей марта.

Стоимость квадратного метра в Ялте зависит от того, на каком расстоянии от моря находится объект.

Можно выделить три линии: к первой линии, центральной части города, относятся улицы Екатерининская, Чехова, Игнатенко, Графский проезд, Рузвельта, Боткинская, Московская, Киевская, Гоголя, Карла Маркса, Садовая; вторая линия - это улицы, прилегающие к центральным: Ломоносова, Соханя, Таврическая, Войкова, Володарского, Руданского, Пионерская, Красноармейская, Кирова, Ленинградская, Куйбышева, Кривошты; третья линия - улицы Блюхера, Украинская, Строителей, Сеченова, Курчатова, Суворовская, Тимирязева, Крупской, Халтурина, Чернова, Ореховая, Мисхорская, Свердлова, Стахановская, Винодела Егорова, Дзержинского, сообщает Корреспондент