Парламент Крыма взялся за язык

Верховный совет Крыма одобрил восемь постановлений и обращений, направленных на расширение сферы использования русского языка.

«Принимая постановления, мы напоминаем, что право использования русского языка защищено конституцией. Мы жестко настаиваем на соблюдении норм», - заявил журналистам крымский спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Он рассчитывает, что Верховная Рада Украины утвердит предложения парламента автономии на июньском заседании.

Депутаты, в частности, призвали Раду принять закон «О гарантировании свободного развития, использования и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств», имплементировать Европейскую хартию региональных языков в полном объеме, не принимать проекты законов, нарушающие права граждан на использование русского языка.

Парламент Крыма принял постановление о порядке применения статей Конституции автономии, в котором говорится, что русский язык используется в регионе при выдаче паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении, браке/разводе и смерти, при размещении информации о товаре на этикетках, в делопроизводстве, образовании, науке и других сферах.

Крымские депутаты также просят нардепов внести изменения в закон «О кинематографии», отменив обязательную 30-процентную квоту демонстрации национальных фильмов в кино- и видеосети Украины.

Кроме того, парламентарии проголосовали за изменения в Конституцию автономии 1998 года, принятую на русском языке, переименовав Верховную раду Крыма на Верховный совет.

Они также обратились к ВР Украины с просьбой внести изменения в закон о Верховной раде Крыма, предусмотрев название парламента автономии на русском языке как «Верховный совет Автономной республики Крым».

«Мы получили письмо, подтверждающее правильность использования в переводе слова «совет», - отметил КОНСТАНТИНОВ.