Землей Крыма будет распоряжаться ранее судимый

Верховный совет Крыма назначил председателем республиканского комитета по земельным ресурсам Александра ЧАБАНОВА вместо Олега РУСЕЦКОГО, которому президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил руководство Белогорской районной государственной администрацией автономии.

За назначение ЧАБАНОВА проголосовали 67 из 92 депутатов, присутствовавших в зале заседаний в среду. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.

Кандидатура 47-летнего ЧАБАНОВА, работавшего с марта первым заместителем главы земельного комитета Крыма, внесена по представлению крымского премьера Василия ДЖАРТЫ.

«ЧАБАНОВ никакую политическую силу не представляет, и вообще сейчас формирование (правительства Крыма) идет по профессиональному признаку. Того, кто знает досконально ситуацию (в сфере земельных отношений), кто мог бы разобраться, навести порядок - не так просто найти. Вопрос решается уже два месяца. Кого только не рассматривали на эту должность! Нужны специалисты, способные понять все земельные проблемы автономии», - ответил председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ на вопрос журналистов, чем вызвано назначение человека с одиозной биографией на должность руководителя комитета.

ЧАБАНОВ родился в российском Владивостоке. В 1980-х годах работал там механиком на предприятии «Дальморпродукт», секретарем ВЛКСМ базы трального флота, в 1991-1996 годах - замдиректора ПФК «Восход».

С 1999 по 2005 год работал в различных бизнес-структурах Ялты, занимался частным предпринимательством. В 2005-2006 годах был секретарем Ялтинского городского совета. После работал в экоинспекциях в Ялте, Одессе и Киеве. С марта 2008 по март 2010 года возглавлял госуправление охраны окружающей природной среды в Киевской области.

Газета «Зеркало недели» писала, что ЧАБАНОВ, живя на Дальнем Востоке, носил фамилию ПИСАРЕНКО, а нынешнюю получил после женитьбы на ялтинке ЧАБАНОВОЙ.

Издание отмечало: «по данным МВД Украины, 22 апреля 1991 года решением Первомайского районного суда города Владивостока ЧАБАНОВ (ПИСАРЕНКО) был взят под стражу и осужден на шесть лет лишения свободы за разворовывание государственной собственности в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, служебный подлог, мошенничество».

Газета также писала: «ЧАБАНОВ признал, что действительно был осужден во Владивостоке, где в конце восьмидесятых - начале девяностых работал в комсомоле. В обвинении, по его словам, фигурировали путевки. Однако никаких шести лет строгого режима, утверждает он, не было: «отсидел всего год и три или четыре месяца, а потом суд удовлетворил апелляционную жалобу и я был освобожден». Привлечение к уголовной ответственности ЧАБАНОВ считает «политическим преследованием в период развала комсомола».

ЯНУКОВИЧ назначил РУСЕЦКОГО главой райгосадминистрации в середине мая.