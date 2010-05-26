БЮТ не против урока Януковича

Инициатива министерства образования Крыма провести в школах региона 1 сентября урок, посвященный программе президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей», выработает иммунитет у молодежи к Партии регионов, считает крымская организация Блока Юлии Тимошенко.

«Министерство получит только аллергию на Партию регионов и президента Виктора ЯНУКОВИЧА», - говорится в заявлении депутата крымского парламента из фракции БЮТ Юрия МОГАРИЧЕВА.

Парламентарий напоминает, как в советское время изучали труды Леонида Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрождение», которые не вызывали «ничего, кроме насмешки над автором».

«Я лично не против (урока по программе ЯНУКОВИЧА), потому что у нынешнего молодого поколения выработается стойкий иммунитет к Партии регионов и раздражение, и, соответственно, не будет поддержки со стороны молодежи. Повторяя глупости КПСС, от Партии регионов, наверное, в ближайшем будущем следует ожидать появление в курсе литературной программы в школе стихотворения «Когда был Витя маленький с курчавой головой», а в вузах - обязательный предмет «Краткий курс истории Партии регионов», - сказал МОГАРИЧЕВ.