Марафонец из Севастополя переплыл Средиземное море

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК переплыл Средиземное море от Туниса до Сицилии, преодолев за четыре дня 160 километров, сообщила общественная организация «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе».

СОФЯНИК стартовал 16 мая в 10.00 от мыса Бон, возле городка Эль-хаурия. Ветер и течение были попутными, температура воды в море - 21-22 градуса. Спортсмена сопровождала яхта.

Ежедневно он плыл по 12-15 часов, один раз в час пил пресную воду. Ночевал на яхте.

19 мая, в 18.30, когда спортсмену до Сицилии (город Марсала) оставалось всего десять километров, яхту остановил пограничный катер. Из-за отсутствия визы плыть дальше ему запретили.

Перелет до Туниса и обратно, аренду яхты оплатил спонсор из Киева.

СОФЯНИК - мастер спорта по плаванию. Первый марафонский заплыв совершил в 2002 году. В его активе более 50 марафонов.