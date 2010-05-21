Инвестфорум СНГ пройдет в июле в Ялте

Международный инвестиционный форум «Финансирование посткризисных экономик государств-участников СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности» пройдет 1-4 июля в Ялте, сообщил его организатор - Финансово-банковский совет Содружества.

«Новые условия требуют новых подходов к инвестиционной деятельности финансовых структур. Форум станет значимым событием и будет способствовать укреплению экономической интеграции на всем пространстве СНГ», - считают организаторы.

Пленарные заседания и круглые столы будут посвящены возможностям банков стран Содружества для ликвидации кредитного и инвестиционного «голода» в реальном секторе экономики, развитию рынков ссудного капитала в СНГ и доступности инвестиционного финансирования для предприятий.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о финансовых и инвестиционных объединениях стран СНГ - являются ли они инструментами конкуренции или институтами взаимодействия и консолидации.

По данным Финансово-банковского совета, в работе форума планируется участие премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, председателя исполкома СНГ Сергея ЛЕБЕДЕВА, руководителей властных и банковских структур стран Содружества.