Энергетика Крыма может получить 7 миллиардов инвестиций
22:00, 21 мая 2010Крым
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Бойко о масштабной программе
Инвестиции в энергетику Автономной республики Крым за три года могут составить около 7 миллиардов гривен, заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.
"Мы вышли на достаточно масштабную программу и большие инвестиции. Мы за три предстоящих года инвестируем в энергетику Крыма примерно семь миллиардов гривен - из бюджета, из собственной прибыли компаний, из инвестиционных надбавок и кредитных средств", - сказал министр в Симферополе.
По словам БОЙКО, приток денежных средств позволит "существенно повысить" энергетическую безопасность Крыма.
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