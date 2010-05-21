На дороги Крыму нужно 9 миллиардов

На реконструкцию существующих дорог и строительство новых Крыму нужно восемь-девять миллиардов гривен, заявил руководитель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ.

«Только в этом году нам необходимо, и это минимум, 700 миллионов гривен. В перспективе - 8-9 миллиардов, чтобы мы сделали и реконструкцию, и строительство, чтобы не стыдно было приглашать туристов», - сказал ДЖАРТЫ на совещании по развитию экономики полуострова, которое проводил в Симферополе первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Крым не в состоянии самостоятельно найти такие средства, поэтому поднимает вопрос на уровень государства. «Мы рассчитываем на вашу поддержку», - сказал ДЖАРТЫ КЛЮЕВУ.

По данным службы автомобильных дорог Крыма, в среднем на один километр автодороги в районе южного берега приходится полтора оползня.