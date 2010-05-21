Украина рассчитывает вернуть Vanco на черноморский шельф

Кабинет министров Украины намерен возобновить сотрудничество с компанией Vanco Prуckerchenska на Прикерченском участке недр континентального шельфа Черного моря, заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Вернем мы назад компанию Vanco», - сказал он на совещании в Симферополе.

КЛЮЕВ назвал действия предыдущего правительства по отношению компании рейдерством. «Рейдерство, которое было со стороны прошлого Кабинета министров, ничем не оправдано. Мы подорвали авторитет Украины перед всеми международными инвесторами», - сказал первый вице-премьер.

Соглашение о распределении продукции (СРП) не изменится в случае возобновления работы. «Это вполне цивилизованное, нормальное соглашение», - сказал КЛЮЕВ на пресс-конференции.

Он считает, что отношения Кабмина с Vanco являются индикатором для инвесторов. «Если правительство восстановит этот контракт, ясное дело, восстановится имидж Украины среди инвесторов. Естественно, будут привлечены достаточно большие финансовые ресурсы. Если мы не будем восстанавливать контракт и будем дальше так вести себя по отношению к инвесторам, то, я думаю, мы скатимся к первобытнообщинному строю», - сказал вице-премьер.

КЛЮЕВ также сообщил, что Украина намерена усилить экологический надзор за добычей нефти в Черном море после аварии в Мексиканском заливе на платформе компании British Petroleum.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. СРП с Кабмином Украины.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Vanco Prуckerchenska в июле 2008 года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Правительство Украины в мае 2008 года приняло решение об одностороннем выходе из соглашения с Vanco о распределении продукции.

Новый Кабмин готовит предложения по мировому соглашению для решения конфликтной ситуации с компанией.