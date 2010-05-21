Поезд перерезал мужчину пополам
09:25, 21 мая 2010Крым
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Несчастный случай в центре Феодосии
Житель Крыма погиб в Феодосии под колесами поезда, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел на железнодорожном переходе.
"Житель Феодосии, 1955 года рождения, при неустановленных обстоятельствах попал под поезд. В результате происшествия тело перерезано пополам", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники милиции проводят расследование.
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