Поезд перерезал мужчину пополам

Несчастный случай в центре Феодосии

Житель Крыма погиб в Феодосии под колесами поезда, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Несчастный случай произошел на железнодорожном переходе. "Житель Феодосии, 1955 года рождения, при неустановленных обстоятельствах попал под поезд. В результате происшествия тело перерезано пополам", - говорится в пресс-релизе. Сотрудники милиции проводят расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter