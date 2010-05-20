Европейским бизнесменам все равно, есть в Крыму флот России или нет

Базирование Черноморского флота России в Севастополе не является преградой для инвестиций в город из Евросоюза, считает председатель представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Россия и Украина в конце апреля ратифицировали договор, который продлевает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на пять лет.

«Когда мы начинали программу «Совместная инициатива ЕС по сотрудничеству в Крыму», российский флот был здесь, и мы никогда не выдвигали никаких условий относительно присутствия или отсутствия флота в Севастополе... Инвесторы хотят, чтобы была определенная среда, необходимая для работы. Тот факт, что у вас есть военная база, - не думаю, что это будет влиять на их работу», - сказал ТЕЙШЕЙРА на пресс-конференции.

Он считает, что для привлечения инвесторов следует создать «необходимую юридическую базу» и «климат, который будет привлекательным». «Тогда инвестиции станут реальностью», - заявил ТЕЙШЕЙРА.

Дипломат отметил, что у ЕС есть цели помочь Севастополю и Крыму привлечь инвестиции. «Мы будем оказывать помощь», - сказав председатель представительства Евросоюза в Украине.