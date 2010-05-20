Евроинститут проблем Черного моря создадут в Севастополе

Европейский институт по проблем Черного моря планируется создать в Севастополе.

Руководитель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ и посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ обсудили идею во время протокольной встречи.

«Основные акценты института будут касаться проблем Черного моря и стран, расположенных в этом бассейне, для того, чтобы более выразительно очертить центральное положение Крыма в бассейне, донести это до сведения Европы», - сказал ГАЙМЗЕТ.

По его данным, планируется создать «не чисто научный центр, а европейский центр подготовки кадров». «Будет напоминать европейские колледжи, которые существуют в Европе», - заявил немецкий посол.

Вопрос создания института обсуждается с правительством и с министерством иностранных дел Украины. «Много вопросов нужно выяснить и в рамках Европейского Союза. Существует идея подготовить технико-экономического обоснования этого проекта», - сказал ГАЙМЗЕТ.