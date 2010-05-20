Литвин хочет почистить партии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает провести перерегистрацию политических партий страны для борьбы с их торговлей.

«У нас есть люди, которые за деньги оформляют партию, а затем продают ее под "сезон"», - сказал спикер в Ливадии на заседании консультативного совета по вопросам местного самоуправления.

ЛИТВИН назвал партийну систему Украины, которая, по его данным, состоит из 180 партий, изуродованной.

«Давайте принципиально поставим вопрос о том, чтобы провести перерегистрацию политических партий, чтобы исполнялся закон: партии должны иметь отделения в большинстве областей, а в этом большинстве областей - в большинстве районов, должны иметь определенную кредитную историю. Тогда у нас не будет проблем», - заявил председатель Верховной Рады.