10 тысяч детей провели шествие в Севастополе

Около десяти тысяч севастопольских школьников и воспитанников детско-юношеских клубов отметили театрализованным шествием восемнадцатилетие со дня создания Союза детских организаций города.

Шествие сопровождалось выступлениями юных спортсменов, изобретателей, самодеятельных художественных коллективов.

По городу шли учащиеся, члены объединения детско-юношеских клубов, центра детского научно-технического творчества и детского туризма, детской морской флотилии.

Впервые в колонне были воспитанники недавно созданного военно-морского лицея при Академии ВМС Украины имени Нахимова.

Шествие 19 мая является традиционным для Севастополя.

Союз детских организаций насчитывает более 20 тысяч юных горожан.