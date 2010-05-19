10 тысяч детей провели шествие в Севастополе
21:44, 19 мая 2010Крым
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День пионерии под другим названием
Около десяти тысяч севастопольских школьников и воспитанников детско-юношеских клубов отметили театрализованным шествием восемнадцатилетие со дня создания Союза детских организаций города.
Шествие сопровождалось выступлениями юных спортсменов, изобретателей, самодеятельных художественных коллективов.
По городу шли учащиеся, члены объединения детско-юношеских клубов, центра детского научно-технического творчества и детского туризма, детской морской флотилии.
Впервые в колонне были воспитанники недавно созданного военно-морского лицея при Академии ВМС Украины имени Нахимова.
Шествие 19 мая является традиционным для Севастополя.
Союз детских организаций насчитывает более 20 тысяч юных горожан.
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