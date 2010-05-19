Пригородный вокзал построят в Симферополе

Совет министров Крыма и Приднепровская железная дорога намерены построить в Симферополе пригородный железнодорожный вокзал, совмещенный с автовокзалом, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Новый вокзал появится возле существующего - его после реализации проекта будут использовать для поездов дальнего следования.

«В ближайшее время мы начнем разработку проекта, а в сентябре - строительство», - заявил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Строительство вокзала планируется завершить к лету 2011 года, к началу курортного сезона. Это один из этапов модернизации транспортной системы Крыма перед строительством моста через Керченский пролив, сказал руководитель Совета министров.

Пассажиры смогут попасть из главного симферопольского вокзала в пригородный по крытому переходу над железнодорожными платформами.

Здание нового вокзала будет трехэтажным, его площадь составит 6,5 тысяч квадратных метров.

Перемещение сооружений, которые находятся на месте строительства, и возведение вокзала будут стоить от 180 до 380 миллионов гривен, сообщил начальник Приднепровской железной дороги Александр МОМОТ.

80 миллионов готова выделить на стройку Приднепровская железная дорога.

Часть расходов возьмет на себя госбюджет Украины, часть средств найдутся в бюджете автономной республики, рассчитывает крымское правительство.