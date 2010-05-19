Украина Тузлу не отдаст - экс-глава МИД уверен на 90%

Бывший министр иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО сомневается, что во время делимитации морских границ в Керченском проливе остров Коса Тузла может отойти России.

"Я на 90% уверен, что этого не произойдет", - сказал ЗЛЕНКО на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что при делимитации Украина передаст РФ Тузлу.

"Трудно дать однозначный ответ - это чрезвычайно серьезный вопрос. Я не думаю, что Украина пойдет на соответствующие уступки, чтобы удовлетворить чьи-то интересы за счет своей территории", - добавил он.

Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года.

Позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят в несколько российских портов Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна, и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (РФ) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило это как посягательство на суверенитет государства. Строительство было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.