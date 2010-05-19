Четыре тонны химикатов нашли жильцы в подвале дома в Крыму

Жильцы обнаружили в подвале восьмиквартирного дома в Крыму более четырех тонн удобрений - химического вещества второго класса опасности, которое лежало там длительное время, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Более пятидесяти лет назад вход в подвал и все слуховые окна почему-то завалили землей. Все эти годы жильцы не подозревали, что находится под их полом. После долгих лет, дождей и просадки грунта появилось небольшое отверстие в одном из окон, в него жильцы увидели бочки», - говорится в пресс-релизе.

В бочках, которые нашли в неудовлетворительном состоянии в селе Чапаевка Советского района, оказался предшественник дуста, часть химикатов находилась на земле.

Удобрение считается довольно токсичным, но в квартирах жителей дома не обнаружено превышения предельно допустимой концентрации ядовитых веществ. «Подвал был совершенно сухим, это и спасало людей», - заявляют спасатели.

Специалисты МЧС перетарили удобрение, отселив на время проведения работ жильцов из дома, вывезли его на склад ядохимикатов, обработали бочки и подвал.

На месте происшествия работает группа специалистов радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательной части крымского управления МЧС. К работе подразделений сегодня привлекут сотрудников СЭС. Они возьмут пробы грунта и воздуха, сделают соскобы в подвале.