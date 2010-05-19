Пограничники не пустили иностранца в Крым
11:47, 19 мая 2010Крым
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Грузина один раз уже депортировали
Сотрудники пограничной службы задержали в Евпатории депортированного из Украины гражданина Грузии, который пытался попасть в страну по паспорту с измененными именем и фамилией. Ранее сотрудники МВД запретили ему появляться на украинской территории.
40-летний иностранец прибыл в крымский город на пароме под флагом Турции.
"В пункте пропуска "Евпаторийский морской порт" пограничники задержали гражданина Грузии, который пытался въехать в Украину по документам, выданным на фиктивные данные", - говорится в пресс-релизе Азово-Черноморского управления пограничной службы.
Украинская погранслужба запретила ему въезжать в страну до 2015 года.
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