Сумку с ртутью нашли в Керчи

Сумка с тарой, в которой находится похожая на ртуть жидкость весом не менее восьми килограммов, найдена возле гаража в Керчи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Обнаружена хозяйственная сумка, в которой находится жидкость. По визуальным признакам - ртуть. Приблизительный вес составляет 8-10 кг», - говорится в пресс-релизе.

Находка передана на временное хранение сотрудникам специального морского отряда МЧС Керчи, затем жидкость отдадут «организации по обращению с опасными отходами».