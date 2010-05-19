Сумку с ртутью нашли в Керчи
09:40, 19 мая 2010Крым
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Возле гаражей
Сумка с тарой, в которой находится похожая на ртуть жидкость весом не менее восьми килограммов, найдена возле гаража в Керчи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«Обнаружена хозяйственная сумка, в которой находится жидкость. По визуальным признакам - ртуть. Приблизительный вес составляет 8-10 кг», - говорится в пресс-релизе.
Находка передана на временное хранение сотрудникам специального морского отряда МЧС Керчи, затем жидкость отдадут «организации по обращению с опасными отходами».
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