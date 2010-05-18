Совместные учения ВМС и ЧФ пройдут на компьютерах

Следующие украинско-российские учения «Фарватер мира» должны пройти с участием кораблей, морской авиации и подразделений морской пехоты, заявил заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке Виктор НОСЕНКО в Севастополе на конференции по подготовке намеченных на лето командно-штабных - компьютерных - учений.

По мнению НОСЕНКО, пришло время возродить полноценное участие флотов России и Украины в двусторонних учениях, которые не проводились уже несколько лет.

«Командование Военно-морских сил Украины будет ставить этот вопрос перед руководством Генерального штаба Вооруженных Сил и Министерства обороны Украины. В перспективе мы планируем создать объединенный штаб учений, который будет руководить всеми силами в море, в воздухе, на берегу, и практически отрабатывать то, что сегодня проводится на бумаге и при помощи компьютеров», - отметил контр-адмирал.

Украинско-российские учения «Фарватер мира» проводились с 1997 по 2003 год с периодичностью один раз в два года и носили миротворческий характер. В учениях принимали участие корабли, вспомогательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации, подразделения морской пехоты.

В 2003 году в учениях участвовали только по одному кораблю Черноморского флота РФ и ВМС Украины. С тех пор и до последнего времени «Фарватер мира» не проводился.