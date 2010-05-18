Рада пустила иностранные войска

Верховная Рада приняла закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2010 году для участия в многонациональных военных учениях.

"За" проголосовали 394 из 433 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии.

Закон одобряет решение президента Виктора ЯНУКОВИЧА о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в этом году для участия в многонациональных учениях "Барьер", "Светлая Лавина", "Казацкая степь", в украинско-американских учениях "Си Бриз" и "Рэпид Трайдент", украинско-польско-канадско-литовских учениях "Кленовая Арка", украинско-словацких - "Славяне за мир", а также украинско-румынских и украинско-белорусских учениях.

Планируется, что учения "Си Бриз - 2010" пройдут во второй половине июля. Морская фаза состоится в северо-западной части Черного моря. Кульминацией учений станет освобождение судна, которое вместе с экипажем захвачено пиратами, и высадка морского и воздушного десанта для уничтожения пиратской базы на берегу.

Против проведения учений "Си Бриз - 2010" высказались парламент Крыма и Одесский областной совет.