Жительница Крыма осуждена на шесть лет за торговлю людьми

Жительница Евпатории приговорена к шести годам лишения свободы за торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

"В ходе судебного следствия прокуратура полностью доказала вину подсудимой", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Крымчанка "эксплуатировала четырех женщин, две из которых не достигли совершеннолетия".

"За преступления согласно с позицией государственного обвинителя назначено наказание в виде шести лет заключения с конфискацией имущества", - отметила прокуратура.