Жительница Крыма осуждена на шесть лет за торговлю людьми
17:10, 18 мая 2010Крым
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Жительница Евпатории приговорена к шести годам лишения свободы за торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
"В ходе судебного следствия прокуратура полностью доказала вину подсудимой", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
Крымчанка "эксплуатировала четырех женщин, две из которых не достигли совершеннолетия".
"За преступления согласно с позицией государственного обвинителя назначено наказание в виде шести лет заключения с конфискацией имущества", - отметила прокуратура.
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