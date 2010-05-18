Пять народов вспомнили в Севастополе жертв депортации

Несколько сотен крымских татар, армян, болгар, греков и немцов возложили цветы к подножию памятника «Жертвам депортации» и провели митинг-реквием в Севастополе по случаю дня памяти жертв насильственного переселения.

Участники митинга-реквиема в районе Привокзальной площади требовали принятия закона о восстановлении прав депортированных, их потомков и о статусе крымскотатарского народа, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в черте Севастополя и сельской зоне.

«Чтобы получить земельный участок по закону, в первую очередь надо принять такое простое решение, как расширить границы населенных пунктов в сельской зоне. Я думаю, что этот и другие вопросы обустройства депортированных народов мы решим», - сказал председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

Также митингующие призвали возвратить населенным пунктам севастопольского региона исторические названия.

Из Севастополя и пригородных сел депортированы в августе 1941 года 97 крымских немцев, в мае 1944-го года - 12319 крымских татар, в июня 1944-го - 1053 греков, 439 болгар и 229 армян.

Сегодня в регионе проживают около пяти тысяч крымских татар.