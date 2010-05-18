Юсуповский комплекс отдали под застройку

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления земельных ресурсов Ялты, которые разрешили выделение для жилищного строительства участков общей площадью 0,45 га в Кореизе в пределах Юсуповского дворцово-паркового усадебного комплекса, чем нанесли государству более 900 тысяч гривен ущерба.

«В результате незаконного изъятия из государственной собственности земель историко-культурного назначения нанесен ущерб на сумму более 920 тысяч гривень», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Действия чиновников, которые выдали фиктивные справки о составе земельных угодий и внесли неправдивые сведения в заключения госэкспертизы землеустроительной документации, квалифицированы по статьям «злоупотребление служебным положением» и «служебная подделка».