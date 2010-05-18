Керчь строит морвокзал

Подготовительные работы по строительству современного морского вокзала ведутся на паромной переправе в порту «Крым» в Керчи, сообщила пресс-служба мэрии, не уточнив стоимость проекта.

«Финансирует стройку инвестор проекта восстановления железнодорожной паромной переправы "Крым-Кавказ" Александр АННЕНКОВ», - говорится в пресс-релизе.

Планируется возвести двухэтажное здание.

«Будут просторные залы ожидания, кассы, представительство банка, страховая компания, комната матери и ребенка, санузлы. На втором этаже планируется открыть кафе и VIP-зону», - заявила мэрия.

Возможно, начнет работать прокат автомобилей

Построить морвокзал инвесторы хотят ко Дню города - 11 сентября.

«120-130 человек будут работать в три смены, днем и ночью», - цитирует пресс-служба мэрии прораба стройки.