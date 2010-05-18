Один из руководителей «Артека» погорел на взятке
13:04, 18 мая 2010Крым
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Проводится досудебное следствие
Правоохранители задержали руководителя одной из служб международного детского центра "Артек" после получения части взятки - более сорока тысяч гривен - за погашение задолженности за поставки продуктов питания, сообщила генеральная прокуратура Украины.
Всего чиновник требовал и получил от директора закрытого акционерного предприятия двести тысяч гривен, говорится в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере".
Проводится досудебное следствие.
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