Один из руководителей «Артека» погорел на взятке

Правоохранители задержали руководителя одной из служб международного детского центра "Артек" после получения части взятки - более сорока тысяч гривен - за погашение задолженности за поставки продуктов питания, сообщила генеральная прокуратура Украины.

Всего чиновник требовал и получил от директора закрытого акционерного предприятия двести тысяч гривен, говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере".

Проводится досудебное следствие.