Один из руководителей «Артека» погорел на взятке

13:04, 18 мая 2010
Крым
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Проводится досудебное следствие

Правоохранители задержали руководителя одной из служб международного детского центра "Артек" после получения части взятки - более сорока тысяч гривен - за погашение задолженности за поставки продуктов питания, сообщила генеральная прокуратура Украины. 

Всего чиновник требовал и получил от директора закрытого акционерного предприятия двести тысяч гривен, говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". 

Проводится досудебное следствие.

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