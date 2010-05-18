ЧФ России не будет нападать на соседние страны - Медведев

Россия не будет использовать свой Черноморский флот для нападения на соседние государства, заявил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

"Вы хотели спросить, не будет ли Россия использовать свой флот для нападения на соседние государства? Не будет", - сказал МЕДВЕДЕВ, выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На уточняющий вопрос, как Россия может гарантировать это, российский президент ответил: "Еще Остап Бендер говорил, что гарантии может дать только страховой полис".

МЕДВЕДЕВ заявил, что для России важно сохранить базу Черноморского флота в Севастополе, так это является "элементом системы безопасности".

"Мы давно этой базой пользуемся, мне кажется, она никому не мешает, а скорее поддерживает в Черноморском бассейне статус-кво", - сказал президент РФ.

По мнению МЕДВЕДЕВА, чем стабильнее будет ситуация в Черноморском бассейне, тем будет лучше для всех, включая НАТО.