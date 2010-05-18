66-я годовщина депортации крымских татар отмечается сегодня
Причиной выселения называлось дезертирство и сотрудничество с фашистами... Верховный совет СССР признал акты преступными...
Шестьдесят шесть лет со дня принудительного переселения крымских татар из Крыма в Среднюю Азию исполняется сегодня, 18 мая.
Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами.
По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР.
В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.
Массовое возвращение крымских татар на полуостров началось в конце 80-х.
В 1989-м Верховный совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав».
С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.
Колонны крымских татар с флагами и транспарантами пройдут сегодня от окраин Симферополя к центру города. Там будет организован траурный митинг.
Крымские татары призывают мировое сообщество признать депортацию актом геноцида.
В крымской автономии в настоящее время живут 1,9 млн. человек, из них более 265 тысяч - крымские татары. Еще, минимум, 100 тысяч крымских татар хотели бы вернуться на полуостров.