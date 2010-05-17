Медведев и Янукович выступают за расширение сотрудничества ЧФ и ВМС

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ выступают за расширение сотрудничества между российским Черноморским флотом и украинскими Военно-морскими силами, говорится в заявлении по вопросам безопасности в Черноморском регионе, принятом в Киеве главами двух государств.

«Стороны выступают в пользу расширения взаимовыгодного сотрудничества между Черноморским флотом Российской Федерации и Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины», - подчеркивается в документе.

Президенты придают важное значение взаимодействию своих военно-морских сил наряду со взаимодействием ВМС других черноморских государств, в рамках Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия «Блэксифор», операции «Черноморская гармония», а также многосторонних инициатив по борьбе с терроризмом и пиратством в Средиземном море и других акваториях мирового океана.

МЕДВЕДЕВ и ЯНУКОВИЧ договорились развивать двусторонний диалог и консультации по вопросам безопасности в Черноморском регионе и приветствуют участие в этом процессе всех заинтересованных государств региона.

Стороны выразили готовность к продолжению консультаций по основным международным проблемам, затрагивающим ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе, а также к проведению по мере необходимости консультаций в рамках ООН, других международных и региональных организациях и форумах.

РФ и Украина продолжат активное сотрудничество для противодействия угрозам со стороны международного терроризма и транснациональной организованной преступности, в частности таким: незаконный оборот наркотиков и оружия.

В заявлении также говорится, что стороны будут продвигать взаимодействие в интересах борьбы с незаконным промыслом и контрабандой морепродуктов, считая полезными рабочие контакты по этим вопросам между соответствующими заинтересованными ведомствами и службами.

Кроме этого, Украина и РФ будут развивать сотрудничество между ведомствами, обеспечивающими поддержание безопасности на море, а также совершенствовать обмен информацией по вопросам обеспечения безопасности мореплавания в Черноморском регионе.

В документе отмечается, что стороны будут совместно работать и над укреплением экологической безопасности Черного моря.

«Стороны будут продолжать содействовать повышению эффективности многосторонней деятельности Организации черноморского экономического сотрудничества и на этой основе укреплению благоприятного политического и делового климата, доверия и стабильности в Черноморском регионе», - говорится в заявлении ЯНУКОВИЧА и МЕДВЕДЕВА.