НАТО планирует сохранить открытые двери для Украины

НАТО в своей новой концепции планирует сохранить открытые двери в Альянс для Грузии, Украины и других стран, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

«Процесс присоединения государств, выразивших желание приобщиться к организации, должен продвигаться вперед по мере того, как каждое из государств будет отвечать требованиям, необходимым для присоединения», - говорится в рекомендациях группы экспертов относительно новой стратегической концепции Альянса до 2020 года.

В документе уточняется, что НАТО является организацией, к которой присоединяются исключительно на добровольной основе.