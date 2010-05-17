План проведения учений «Си Бриз»

Учения «Си Бриз-2010» должны стать этапом подготовки Военно-морских силы Украины к участию в международной антипиратской операции, заявил заместитель командующего ВМС по боевой подготовке Виктор НОСЕНКО, сообщил пресс-центр командования украинского флота.

«Как в прошлом году, так и в нынешнем, мы ставим целью на учениях «Си Бриз» отработать действия многонациональных штабов и сил во время проведения международной антипиратской операции», - сказал НОСЕНКО.

От украинского государства в учениях «Си Бриз-2010» будут принимать участие не только Военно-морские силы, но и подразделения сухопутных войск и воздушных сил, государственной пограничной службы.

Планируется, что учения «Си Бриз - 2010» пройдут во второй половине июля.

Береговая фаза состоится на территории военного полигона «Широкий лан» в Николаевской области, морская - в северо-западной части Черного моря. Штаб учений будет расположен в Западной военно-морской базе ВМС в Одессе.

Ожидается, что на учения от Грузии и Молдовы будут направлены по одному пехотному взводу, от США - один корабль и группа водолазов, от Турции - один корабль и два катера, от Германии - самолет С-160 и группа инструкторов по парашютно-десантной подготовке, от Дании - группа водолазов.

Кульминацией «Си Бриза-2010» станет освобождение судна, которое вместе с экипажем захвачено пиратами, и высадка морского и воздушного десанта для уничтожения пиратской базы на берегу.

Против проведения учений высказались парламент Крыма и Одесский областной совет.