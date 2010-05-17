Киселев предлагает за клевету давать до двух лет

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины, крымчанин Василий КИСЕЛЕВ предлагает ввести уголовную ответственность за клевету. Он зарегистрировал проект закона.

Парламентарий призывает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 151-1 “Клевета” и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс о подследственности по делу о преступлении, предусмотренном новой статьей УК.

КИСЕЛЕВ предлагает записать, что клевета, то есть распространение заведомо ложных выдумок, позорящих другое лицо, карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами сроком до двухсот часов, или исправительными работами сроком до одного года.

Клевета в печатном или иным способом размноженном издании, в анонимном письме, а также осуществленная лицом, ранее судимым за клевету, карается штрафом от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными работами сроком до одного года.

Клевета, соединенная с обвинением в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины или другого тяжкого или особо тяжкого преступления, карается исправительными работами на срок от одного до двух лет или ограничением свободы сроком до двух лет.