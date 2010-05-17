Евросоюз поможет Крыму
10:59, 17 мая 2010Крым
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Презентация проекта в Симферополе
Программа «Совместная инициатива ЕС по сотрудничеству в Крыму», в рамках которой Европейский Союз инвестирует в автономную республику и Севастополь порядка двенадцати миллионов евро до конца 2010 года, будет презентована 20 мая в Симферополе и Севастополе.
В конференциях планируется участие представителей ЕС и крымских властей.
Евросоюз способствует созданию Агентства регионального развития Крыма, улучшению социальной инфраструктуры, повышению потенциала полуострова как туристического региона и привлечению инвестиций, говорится в пресс-релизе организаторов.
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