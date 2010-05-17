Евросоюз поможет Крыму

Программа «Совместная инициатива ЕС по сотрудничеству в Крыму», в рамках которой Европейский Союз инвестирует в автономную республику и Севастополь порядка двенадцати миллионов евро до конца 2010 года, будет презентована 20 мая в Симферополе и Севастополе.

В конференциях планируется участие представителей ЕС и крымских властей.

Евросоюз способствует созданию Агентства регионального развития Крыма, улучшению социальной инфраструктуры, повышению потенциала полуострова как туристического региона и привлечению инвестиций, говорится в пресс-релизе организаторов.